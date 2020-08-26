В СБ ООН отклонили запрос США на восстановление санкций в отношении Ирана

Совет Безопасности ООН пока не будет выполнять запрос США и возвращать все санкции в отношении Ирана...

[Диан Трианшах Джани, постпред Индонезии при ООН]:

«Для меня очевидно, что есть один член с конкретной позицией по вопросу, а также значительное число членов с противоположным мнением. Я считаю, что в Совете нет консенсуса. Таким образом, председатель не может предпринимать дальнейших действий».

Совет Безопасности ООН пока не будет выполнять запрос США и возвращать все санкции в отношении Ирана. Такое решение принял постоянный представитель в СБ ООН от Индонезии – страны, председательствующей в Совете в августе. По его словам, в органе нет согласия по этому вопросу.

Ранее Соединённые Штаты объявили о том, что начали 30-дневный процесс по восстановлению всех международных санкций в отношении Тегерана. Для этого они подали в Совет Безопасности ООН жалобу на то, что Иран нарушил соглашение 2015 года.

Согласно документу, любой член договора может инициировать возврат всех мер. Несмотря на то, что США вышли из соглашения, они по-прежнему числятся в нём наблюдательным членом.

[Василий Небензя, постпред России при ООН]:

«Сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий важно для всего международного сообщества, включая США. Надеюсь Соединённые Штаты в итоге поймут это и больше не будут продвигать свою линию. Она не просто незаконная, но она также не даст результата, которого США хотят добиться».

Дональд Трамп критикует соглашение с Ираном, называя его несостоятельным. Он добивается того, чтобы провели переговоры о более масштабном договоре, который бы действительно помог остановить ракетную и ядерную программы Тегерана.

[Келли Крафт, постпред США при ООН]:

«Администрация Трампа не боится оказаться в меньшинстве в этом вопросе, ведь в наших действиях мы руководствуемся неоспоримой правдой. Я лишь сожалею, что другие члены этого Совета сбились с пути и оказались в обществе террористов».

Стоит отметить, что 14 августа США также пытались принять в Совете Безопасности резолюцию, которая бы восстановила оружейное эмбарго в отношении Ирана. Однако документ поддержала только Доминиканская Республика.

Также есть предположение, что США снова попытаются запустить процесс восстановления санкций в сентябре, когда в СБ ООН будет председательствовать Нигер.

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