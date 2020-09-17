ООН: силы безопасности Венесуэлы совершают преступления против человечности

Силы безопасности Венесуэлы и другие структуры систематически нарушают права человека, а также убивают и пытают людей...

[Пол Сейлс, участник расследования]:

«Миссия полагает, что практика пыток и соответствующего обращения возникла не спонтанно и не была спровоцирована отдельными злобными представителями структур. Это результат плана и масштабной атаки на гражданское население, что можно назвать преступлениями против человечности».

Силы безопасности Венесуэлы и другие структуры систематически нарушают права человека, а также убивают и пытают людей. С таким заявлением выступила группа расследователей от ООН, представив свой отчёт о ситуации с правами человека в стране.

Миссия детально рассмотрела почти 100 отдельных случаев, связанных с заключением протестующих. Она выяснила, что эти люди подвергались пыткам и крайне жестокому обращению.

[Пол Сейлс, участник расследования]:

«Пытки среди прочего включают сильные избиения, психологические пытки, основанные на угрозах смертной казни, проведение мнимых казней, угрозы казнить членов семьи, сексуальное насилие, изнасилования и угрозу изнасилования, а также смертельное поражение электрическим током».

В ходе расследования также выяснили, что президент и другие высокопоставленные чиновники напрямую отдавали приказы о задержаниях и пытках с целью подавить оппозицию.

[Марта Валинас, руководитель расследования]:

«Эти преступления совершали непосредственно члены государственных сил безопасности и разведки. У нас есть все основания полагать, что высокопоставленные чиновники этих структур, а также правительственные чиновники, которые их контролируют, включая президента и министров внутренних дел и обороны, знали об этих преступлениях, отдавали приказы их совершать либо были вовлечены иным образом».

При этом никто из тех, кто совершал преступления, пока не ответил за них перед судом.

[Франсиско Кох Виал, участник расследования]:

«Мы считаем, что президент Мадуро отдавал приказы о том, на кого нацеливаться. После этого за этими людьми следили, собирали на них информацию, прослушивали их общение. Наконец, их отправляли в тюрьму просто потому, что так приказал президент».

Расследователи говорят, что передадут все факты в Международный уголовный суд.

Отчёт составили по результатам более 270 интервью с жертвами, свидетелями, бывшими чиновниками и адвокатами. А также после изучения конфиденциальных документов.

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