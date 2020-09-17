ООН: силы безопасности Венесуэлы совершают преступления против человечности
Силы безопасности Венесуэлы и другие структуры систематически нарушают права человека, а также убивают и пытают людей...
Дата загрузки: 2020-09-17
[Пол Сейлс, участник расследования]:
«Миссия полагает, что практика пыток и соответствующего обращения возникла не спонтанно и не была спровоцирована отдельными злобными представителями структур. Это результат плана и масштабной атаки на гражданское население, что можно назвать преступлениями против человечности».
Миссия детально рассмотрела почти 100 отдельных случаев, связанных с заключением протестующих. Она выяснила, что эти люди подвергались пыткам и крайне жестокому обращению.
[Пол Сейлс, участник расследования]:
«Пытки среди прочего включают сильные избиения, психологические пытки, основанные на угрозах смертной казни, проведение мнимых казней, угрозы казнить членов семьи, сексуальное насилие, изнасилования и угрозу изнасилования, а также смертельное поражение электрическим током».
В ходе расследования также выяснили, что президент и другие высокопоставленные чиновники напрямую отдавали приказы о задержаниях и пытках с целью подавить оппозицию.
[Марта Валинас, руководитель расследования]:
«Эти преступления совершали непосредственно члены государственных сил безопасности и разведки. У нас есть все основания полагать, что высокопоставленные чиновники этих структур, а также правительственные чиновники, которые их контролируют, включая президента и министров внутренних дел и обороны, знали об этих преступлениях, отдавали приказы их совершать либо были вовлечены иным образом».
При этом никто из тех, кто совершал преступления, пока не ответил за них перед судом.
[Франсиско Кох Виал, участник расследования]:
«Мы считаем, что президент Мадуро отдавал приказы о том, на кого нацеливаться. После этого за этими людьми следили, собирали на них информацию, прослушивали их общение. Наконец, их отправляли в тюрьму просто потому, что так приказал президент».
Расследователи говорят, что передадут все факты в Международный уголовный суд.
Отчёт составили по результатам более 270 интервью с жертвами, свидетелями, бывшими чиновниками и адвокатами. А также после изучения конфиденциальных документов.
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