Визит в Японию: Майк Помпео снова раскритиковал Китай за сокрытие данных о COVID

Госсекретарь США Майк Помпео нанёс официальный визит в Японию. Он встретился с новым премьер-министром Ёсихидой Сугой,..

Госсекретарь США Майк Помпео нанёс официальный визит в Японию. Он встретился с новым премьер-министром Ёсихидой Сугой, а также провёл переговоры с министром иностранных дел. В них также участвовали главы МИД Индии и Австралии.

Госсекретарь США ещё раз раскритиковал Китай за его реакцию на пандемию и сказал, что четырём странам нужно прилагать общие усилия, чтобы восстановиться после кризиса.

[Майк Помпео, Госсекретарь США]:

«Во время нашей встречи в прошлом году ситуация была совершенно другой. Мы и представить не могли, какая пандемия придёт из Уханя. Этот кризис усугубило сокрытие со стороны коммунистической партии Китая. Власти заставили замолчать храбрых китайских граждан, которые били тревогу».

Министр иностранных дел Японии сказал, что сотрудничество между странами включает качественную инфраструктуру и здравоохранение, безопасность на море, а также кибербезопасность.

[Ёсимицу Мотэги, министр иностранных дел Японии]:

«Наши четыре страны разделяют общие фундаментальные принципы демократии, верховенства закона и свободных и открытых международных границ, а также соблюдения законодательства. Свободная и открытая Индо-Тихоокеанская область станет важной ступенью в достижении этой цели».

Встреча проходит на фоне растущей напряжённости между Вашингтоном и Пекином. Власти Китая уже осудили переговоры в четырёхстороннем формате, заявив, что они призваны подорвать его «развитие».

При этом, как говорят эксперты, страны Индо-Тихоокеанской области не хотят вступать в прямую конфронтацию с Пекином из-за тесных экономических связей.

[Мэрис Пэйн, министр иностранных дел Австралии]:

«Наша четвёрка – это дипломатическая сеть, которая содействует нашим демократическим ценностям и общим интересам. Мы верим в регион, управляемый законами, а не силой».

Изначально поездка Майка Помпео должна была продлиться дольше и охватить Монголию и Южную Корею. Однако её сократили до одного дня в связи с тем, что у президента Дональда Трампа выявили COVID-19.

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