Генеральная Ассамблея: Дональд Трамп призвал привлечь Китай к ответственности за коронавирус

Несмотря на то, что в этом году основные дебаты в Генеральной Ассамблее ООН проходят в онлайн-режиме,..

Несмотря на то, что в этом году основные дебаты в Генеральной Ассамблее ООН проходят в онлайн-режиме, на улицах Нью-Йорка наблюдается повышенное присутствие полиции.

В залах ООН не совсем пусто. Гости есть, однако их намного меньше из-за пандемии. В заседании позволили участвовать только по одному представителю от 193 стран-членов с соблюдением масочного режима и необходимой дистанции. А выступления мировых лидеров были заранее записаны и теперь транслируются перед собравшимися.

Дебаты стартовали 22 сентября. Первым выступил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он предложил объявить о глобальном прекращении огня, чтобы у всех стран появилась возможность справиться с эпидемией коронавируса.

[Антониу Гутерриш, Генеральный секретарь ООН]:

«Я призвал ускорить международные усилия Совета Безопасности, чтобы достичь цели прекращения огня к концу года. У нас остаётся 100 дней. Как я сказал, часы тикают. Миру нужно глобальное прекращение огня, чтобы остановить все масштабные конфликты».

Пандемия коронавируса – одна из главных тем выступлений. Так, президент США Дональд Трамп призвал привлечь Китай к ответственности за распространение вируса по всему миру.

[Дональд Трамп, президент США]:

«Китай остановил внутреннее перемещение, однако позволил рейсам вылетать из Китая и заражать мир. Китай осудил мой запрет на въезд для его граждан, даже несмотря на то, что он отменил внутренние перелёты и запер людей в домах. Китайские власти и Всемирная организация здравоохранения, которую фактически контролирует Китай, лживо заявили, что свидетельств передачи вируса от человека к человеку нет. Позже они лживо сказали, что люди без симптомов не распространяют вирус».

Между тем, президент России Владимир Путин предложил провести конференцию по вопросу вакцины от COVID-19.

[Владимир Путин, президент России]:

«В этой связи выступаем с инициативой в ближайшее время провести онлайн-конференцию высокого уровня с участием государств, заинтересованных в кооперации по созданию вакцин от коронавируса».

Президент Турции призвал все средиземноморские страны встретиться, чтобы решить региональные споры вокруг залежей нефти и газа в Средиземном море. Президент ЮАР попросил выделить африканским странам средства, чтобы помочь справиться с пандемией, а президент Южной Кореи отметил важность региональной кооперации в противостоянии пандемии.

В целом с виртуальной трибуны выступит рекордное число спикеров: 119 глав государств и 54 главы правительства.

Дебаты завершаются 26 сентября.

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