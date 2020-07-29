Как собаки помогают детям-сиротам адаптироваться к школе В Австралии собаки помогают детям справиться с психологическими проблемами и вернуться к нормальной учёбе после длительного.. Дата загрузки: 2020-07-29

В Австралии собаки помогают детям справиться с психологическими проблемами и вернуться к нормальной учёбе после длительного онлайн-обучения. В специальной поддержке нуждаются мальчики и девочки, которые живут в интернатах или у приёмных родителей.

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