Как собаки помогают детям-сиротам адаптироваться к школе
В Австралии собаки помогают детям справиться с психологическими проблемами и вернуться к нормальной учёбе после длительного..
Дата загрузки: 2020-07-29
В Австралии собаки помогают детям справиться с психологическими проблемами и вернуться к нормальной учёбе после длительного онлайн-обучения. В специальной поддержке нуждаются мальчики и девочки, которые живут в интернатах или у приёмных родителей.
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