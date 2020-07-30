Два волонтёра из США рассказывают об испытании вакцины от COVID-19

Четыре месяца назад американка Дженнифер Холлер стала одним из первых волонтёров, которым ввели тестовую вакцину от..

Четыре месяца назад американка Дженнифер Холлер стала одним из первых волонтёров, которым ввели тестовую вакцину от COVID-19, разработанную Национальным институтом здравоохранения и компанией Moderna.

А недавно она начала участие во второй фазе испытаний препарата, к которой помимо неё привлечено уже более 30 тысяч волонтёров.

До начала декабря о вирусе в мире даже никто не подозревал. А уже 10 января производители вакцин начали действовать. 65 дней спустя Дженнифер получила первую дозу.

[Дженнифер Холлер, волонтёр]:

«У меня не было каких-то особенных побочных эффектов. Единственное, на следующий день немного болела рука. Но это было очень похоже на ощущения после вакцины от обычного гриппа».

При этом учёные пока не могут гарантировать, что уже разработанная вакцина может защитить волонтёров от COVID-19.

[Дженнифер Холлер, волонтёр]:

«Последние четыре месяца я жила так, как будто мне не делали прививки. Я предпринимала меры предосторожности так же, как и все остальные. В общественных местах надевала маску и сохраняла социальную дистанцию».

Во время первой фазы исследований учёные увидели, что новая вакцина стимулировала у волонтёров иммунный ответ. Они надеются, что этого будет достаточно, чтобы защититься от вируса. Наблюдались и некоторые побочные эффекты: кратковременное повышение температуры, озноб и боль в месте укола.

Ещё один участник испытаний – Нил Браунинг. Первый укол ему также сделали в марте, а второй – месяцем позже.

[Нил Браунинг, волонтёр]:

«Как только нам сделали по два укола, нас отпустили на год. И каждые три месяца мы должны приходить и сдавать кровь на анализ».

При этом некоторым волонтёрам вкалывают не вакцину, а плацебо, но пациенты об этом не знают. Также учёные внимательно следят за тем, в какой группе наблюдается больше вирусных заболеваний.

[Уильям Шаффнер, профессор инфекционных заболеваний]:

«Мы должны учесть два момента. Первый: работает ли вакцина? Как хорошо она работает в разных регионах? Также надо понять, безопасна ли она? И нам надо понимать это в каждом случае, ведь мы вкалываем её здоровым людям».

Это не единственная вакцина в разработке. В августе начнётся финальная стадия испытаний препарата, разработанного в Оксфорде. В США компания Johnson & Johnson планирует начать тестирования своей вакцины в сентябре. Разработки также ведут Novavax и Pfizer. А в России вакцину совместно разрабатывают Министерство обороны и центр имени Гамалеи.

Короткая ссылка на эту страницу: