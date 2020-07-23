Индийские женщины бойкотируют китайские товары и сами делают амулеты

Индийцы готовятся к популярному празднику «Ракшабандхан». В этот день сёстры надевают братьям на руку священный амулет,..

Индийцы готовятся к популярному празднику «Ракшабандхан». В этот день сёстры надевают братьям на руку священный амулет, который называется «ракха».

Женщины в городе Бхопал решили делать браслеты вручную. Так они бойкотируют китайские товары, которые уже давно наводнили индийский рынок. Неприязнь к ним возросла из-за недавнего пограничного конфликта между китайскими и индийскими военными.

[жительница Бхопала]:

«Я не стану надевать такие амулеты на руки братьев. Они не годятся, поскольку сделаны в стране, которая напала на наших братьев-солдат».

Ракху делают из шёлковых и золотых либо серебряных нитей. Амулет украшают бисером или полудрагоценными камнями.

[жительница Бхопала]:

«Ракха символизирует любовь сестры к брату. А брат обещает всегда защищать сестру».

«Ракшабандхан» отмечают в августе. Женщины могут дарить амулеты не только братьям, но и друзьям. Также ракху надевают на руку солдатам, поскольку они защищают всю страну.

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