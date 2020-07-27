В Мехико ацтеки отметили 695-ю годовщину основания Теночтитлана

[участница церемонии]:

«Каждый год мы приезжаем сюда не просто для того, чтобы окунуться в эту энергию, но и для того, чтобы продолжать традиции». [участник церемонии]:

«Теночтитлан оставил нам хороший способ жить в гармонии, в мире, где есть блага для всех. Были установлены правила и законы, и мы хотим следовать им. Мы не думаем о переменах, а хотим сохранить созданное хорошими людьми».

На площади Конституции в центре Мехико проходит традиционная церемония ацтеков. Индейцы празднуют 695-ю годовщину основания Теночтитлана. Город-государство находилось на месте современной мексиканской столицы.

Теночтитлан был основан в 1325 году. Ацтеки построили много храмов и школ и окружили город дамбами и мостами. Также индейцы создавали плавучие острова с плодородной землёй.

В 1521 году Теночтитлан разрушили конкистадоры. Из останков каменных построек испанцы возводили здания в европейском стиле.

Короткая ссылка на эту страницу: