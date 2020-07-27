Обручальное кольцо Кэтрин Хепбёрн продали на аукционе за $108 000

Обручальное кольцо с изумрудом и бриллиантами, принадлежавшее знаменитой голливудской актрисе Кэтрин Хепбёрн, ушло с молотка в..

Обручальное кольцо с изумрудом и бриллиантами, принадлежавшее знаменитой голливудской актрисе Кэтрин Хепбёрн, ушло с молотка в Лос-Анджелесе за 108 тысяч долларов. Это в три раза больше, чем ожидали сотрудники аукционного дома Profiles in History.

Кольцо подарил актрисе в 1938 году американский миллиардер, авиатор и режиссёр Говард Хьюз. Он так и не женился на Хепбёрн. Их роман длился всего полтора года.

На аукционе также продали куртку Хьюза, выручив за неё почти 90 тысяч долларов. С молотка ушла и другая одежда миллиардера.

Ещё одни лотом стали 55 любовных писем Хепбёрн, адресованных Хьюзу. Их предполагалось продать за 15 тысяч долларов. Однако за письма выручили почти 45 тысяч.

История любви голливудской звезды и миллиардера отражена в фильме «Авиатор» с Леонардо Ди Каприо в главной роли.

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