Боливиец одевается, как почтовый курьер инков, и доставляет заказы

Боливийцу Хосе Вальдесу помогают зарабатывать на жизнь старинные традиции Империи инков. Он одевается, как почтовые курьеры..

[Хосе Вальдес, житель Ла-Паса]:

«Многие боливийцы знают, что часки – символ наших предков. Они передавали сообщения. Теперь и я принимаю такие условные сообщения и доставляю еду, лекарства, вещи с рынка или какой-нибудь другой заказ клиента».

Боливийцу Хосе Вальдесу помогают зарабатывать на жизнь старинные традиции Империи инков. Он одевается, как почтовые курьеры тех времён, и разносит заказы клиентам в Ла-Пасе. Таких служащих называли часки.

До пандемии Хосе был журналистом, но экономические потрясения в стране лишили его работы.

[Хосе Вальдес, житель Ла-Паса]:

«Людям приходится искать способы содержать семью, и мне в том числе. Поэтому, когда я увидел, что сбережения заканчиваются, мне, как и другим боливийцам, пришлось придумывать, как обеспечить родных».

У Хосе нет транспорта, поэтому он, как и часки, просто бежит. Почтовые курьеры у инков были сильными и выносливыми. В обществе их уважали.

Короткая ссылка на эту страницу: