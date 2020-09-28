Котёнок в строительной пене выжил и обрёл семью

Этот случай произошёл в американском штате Орегон. Уборщик мусора услышал жалобный писк и увидел, что из бака торчат лапы котёнка. Когда мужчина его вытащил, тот был в полузастывшей строительной пене.

Кто-то засунул котёнка в мусорный бак вниз головой; из-за пены он ничего не видел и едва шевелился. Уборщики мусора хотели поскорее помочь малышу и сняли с него часть пены. Потом отвезли в приют для животных.

Там котёнка полностью очистили от пены. Оказалось, что ему около двух месяцев. Котёнка назвали Лаки («Счастливчик») Макфоами.



Позже из приюта сообщили, что котёнка отдали в хорошие руки.