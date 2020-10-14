Новорождённому, который весил 450 г, исполнилось три года

Мэтью Риддл III при рождении весил чуть больше 450 граммов и мог поместиться на ладони мамы или отца.

Во время обследования мамы Мэтью, Дженевии Кук, на 28 неделе беременности врачи обнаружили отклонение в развитии плода: микроцефалию и остановку роста. Пришлось вызвать преждевременные роды.

98 дней Мэтью провёл в реанимации для новорождённых. Врачи сказали, что его мозг перестал расти, и ребёнок долго не проживёт.

Позже прогноз врачей стал оптимистичнее. «Нам сказали, что Мэтью будет ходить и говорить, и пойдёт в школу, просто будет чрезвычайно маленьким», – рассказала Дженевия.