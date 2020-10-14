Телеканал NTD

Новорождённому, который весил 450 г, исполнилось три года

Новорождённому, который весил 450 г, исполнилось три года
Новорождённому, который весил 450 г, исполнилось три года

Мэтью Риддл III при рождении весил чуть больше 450 граммов и мог поместиться на ладони мамы или отца.

Во время обследования мамы Мэтью, Дженевии Кук, на 28 неделе беременности врачи обнаружили отклонение в развитии плода: микроцефалию и остановку роста. Пришлось вызвать преждевременные роды.

98 дней Мэтью провёл в реанимации для новорождённых. Врачи сказали, что его мозг перестал расти, и ребёнок долго не проживёт.

Позже прогноз врачей стал оптимистичнее. «Нам сказали, что Мэтью будет ходить и говорить, и пойдёт в школу, просто будет чрезвычайно маленьким», – рассказала Дженевия.

Благодаря лечению и заботе родителей состояние Мэтью улучшилось, но ему нужны хирургические операции. Малышу уже сделали первую. Она поможет избежать инсультов и судорог.

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