Две британки объехали в тандеме вокруг света и побили мужской рекорд

Две эти британки попали в Книгу рекордов Гиннесса за самое быстрое кругосветное путешествие на двухместном велосипеде...

Две эти британки попали в Книгу рекордов Гиннесса за самое быстрое кругосветное путешествие на двухместном велосипеде. 54-летняя Кэт Дикстон и 55-летняя Раз Марсден выехали в июне 2019 года. Маршрут преодолели за 263 дня 8 часов и 7 минут.

Они побили рекорд не только среди женщин, но и среди мужчин. Предыдущее самое короткое время путешествия составляло 281 день.

Путешественницы преодолевали в среднем по 110 километров в день. Они проехали через 25 разных стран на пяти континентах.

[Кэт Дикстон и Раз Марсден, велосипедистки]:

«Мы всегда хотели объехать вокруг света на велосипедах. Мы какое-то время вместе катались, а потом стали обсуждать, почему мы не отправиться в поездку в тандеме. <> Да, это мне показалось хорошей идеей, я согласилась. А потом мы около года всё обсуждали и планировали. Стартовали в июне прошлого года».

В целом британки преодолели расстояние в 29 тысяч 391 километр. Завершилось их путешествие 18 марта этого года с началом карантина.

[Кэт Дикстон, велосипедистка]:

«Каждый день было новое приключение, это было чудесно. И хотя я с нетерпением ждала возможности отдохнуть, но уже скучаю по велосипеду. После возвращения мы сразу оказались в условиях карантина. Вернулись в среду, а в понедельник в Великобритании ввели ограничения. И это был большой контраст: сначала мы каждый день ехали, а потом оказались в изоляции».

Женщины начали путешествие через Европу, потом попали в Индию и Мьянму, оттуда – в Сингапур и Австралию. Там им пришлось лицом к лицу столкнуться с недавними пожарами.

[Кэт Дикстон и Раз Марсден, велосипедистки]:

«Погода была одной из самых больших преград. Были муссонные дожди, а в Австралии… <> Там были пожары. Пришлось объезжать дым и огонь. Ехать на велосипеде сквозь дым очень неприятно».

После велосипедистки отправились в США и Мексику, оттуда – в Марокко, Испанию, Францию и обратно в Великобританию.

Их достижение будет включено в издание Книги рекордов 2021 года.

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