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100-летняя бабушка возглавила парад верхом на коне

100-летняя бабушка возглавила парад верхом на коне
100-летняя бабушка возглавила парад верхом на коне

100-летняя Джун Френч верхом на коне возглавила праздничный парад в городе Ламар штата Миссури. Шествие проходит там ежегодно в честь местной ярмарки.

За Джун ехала повозка с её детьми, внуками и правнуками. Они называют бабушку «Грэмми». Родственники держали в руках плакаты и таблички со словами: «Моя Грэмми ездит на лошадях, а ваша? В 100 лет она по-прежнему молода!»

Джун состоит в местном конном клубе и участвует в парадах почти каждый год. Но возглавляет его впервые.



Джун рассказала, что больше всего любит встречаться на ярмарке с людьми, которых давно не видела.

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