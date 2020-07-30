Оперу Вагнера поставили в Болгарии на вращающейся сцене на озере

Эта театральная сцена установлена прямо на поверхности болгарского озера Панчарево. А актёры Софийской оперы готовятся к..

Эта театральная сцена установлена прямо на поверхности болгарского озера Панчарево. А актёры Софийской оперы готовятся к выступлению. Уже скоро здесь представят произведение Вагнера «Золото Рейна».

Режиссёр Пламен Карталов придумал способ, как обойти ограничения, наложенные во время пандемии. Он решил ставить выступления под открытым небом, сочетая классику с чарующими природными пейзажами.

[Пламен Карталов, директор Оперного театра Софии]:

«Примечательно, что во время карантина мы были вынуждены в первую очередь думать о здоровье, а потом обо всём другом. Но я подумал, что же будут делать артисты, когда карантин закончится? Вот тогда и пришла идея организовать фестиваль под открытым небом на озере Панчарево».

Карталов возглавляет Софийскую оперу уже почти 20 лет. «Золото Рейна» и несколько других постановок он режиссировал специально для открытых выступлений на озере.

[Пламен Карталов, директор Оперного театра Софии]:

«Это позволило нашим зрителям избавиться от страхов и прийти к нам. У нас в Софийской опере большая зрительская аудитория. Но теперь она получила другой адрес. Ей уже не нужно бояться, поскольку мы на открытом воздухе, а не в театре. И некоторые зрители приходят впервые из любопытства. Они хотят посмотреть на сочетание драматургии с природным пейзажем».

Сцену разработал художник Николай Панайотов. Центральный её элемент – огромное кольцо с подсветкой.

А оркестр играет в специальном крытом павильоне, в котором не страшен ни дождь, ни ветер.

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