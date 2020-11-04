Девочка-скалолазка побила рекорд среди подростков

Десятилетняя Села Шнайдер покорила одну из сложнейших горных скалистых вершин в США Эль-Капитан в 2019 году. Скальный горный массив расположен в Национальном парке Йосемити.



Обычно на вершину, которую прозвали «Нос», опытные альпинисты поднимаются три дня. Девочка с отцом и другом семьи совершили восхождение на высоту 2307 м над уровнем моря за пять дней.

Когда они достигли вершины, отец записал видео. Села сказала: «Я просто не могу поверить, что сделала это, и мне немного грустно, что всё закончилось».

Отцу и дочери поход также запомнился отдыхом на уступах и разговорами о жизни. Спустившись с вершины, юная альпинистка с отцом отметили победу пиццей.

Села – старшая из четырёх детей в семье. Её родители – опытные альпинисты. Села занимается альпинизмом столько, сколько себя помнит. Несколько лет она просила родителей подняться с ней на Эль-Капитан. Подготовка к восхождению с отцом заняла девять месяцев.