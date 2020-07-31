ВФЛА не пустят на мировую арену, если она не выплатит задолженность
Всероссийской федерации лёгкой атлетики грозит исключение из Международной ассоциации легкоатлетических федераций, если она не выплатит задолженность..
Дата загрузки: 2020-07-31
Всероссийской федерации лёгкой атлетики грозит исключение из Международной ассоциации легкоатлетических федераций, если она не выплатит задолженность в 6,31 миллиона долларов до 15 августа.
ВФЛА уже пропустила первоначальный срок выплаты, установленный на 1 июля. Руководство Международной ассоциации легкоатлетических федераций оштрафовало российскую организацию на пять миллионов долларов за подделку документов для легкоатлета Данила Лысенко, проходившего по делу о допинговом скандале. Ещё 1,31 миллиона долларов – это компенсация расходов на расследование фальсификации.
Предыдущий глава ВФЛА Евгений Юрченко заявил, что у организации нет денег на погашение задолженности. Позже он подал в отставку.
[Руне Андерсен, глава рабочей группы по восстановлению ВФЛА]:
«Однако министр спорта России Олег Матыцин дал безоговорочное обязательство, что 6,3 миллиона долларов будут выплачены в полном объёме не позднее 15 августа 2020 года. Он заявил о намерении поддержать процесс восстановления (ВФЛА)».
Всероссийская федерация лёгкой атлетики была дисквалифицирована в конце 2015 года, поскольку российских спортсменов уличили в систематическом применении допинга. При этом атлеты с «чистыми» допинг-пробами могли выступать в нейтральном статусе. Если ВФЛА не выплатит задолженность в срок, то и они больше не смогут соревноваться на мировой арене.
Российская организация также должна представить новый план реформ, направленных на нормализацию её деятельности.
[Руне Андерсен, глава рабочей группы по восстановлению ВФЛА]:
«Если какое-либо условие не будет выполнено, решение конгресса об исключении ВФЛА вступит в силу немедленно, и дальнейшее участие в нейтральном статусе будет запрещено до решения конгресса».
Некоторые российские спортсмены уже рассматривали возможность сменить гражданство и выступать за другие страны, если ВФЛА уйдёт с мировой арены на неопределённый срок.
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