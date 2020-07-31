ВФЛА не пустят на мировую арену, если она не выплатит задолженность

Всероссийской федерации лёгкой атлетики грозит исключение из Международной ассоциации легкоатлетических федераций, если она не выплатит задолженность..

Всероссийской федерации лёгкой атлетики грозит исключение из Международной ассоциации легкоатлетических федераций, если она не выплатит задолженность в 6,31 миллиона долларов до 15 августа.

ВФЛА уже пропустила первоначальный срок выплаты, установленный на 1 июля. Руководство Международной ассоциации легкоатлетических федераций оштрафовало российскую организацию на пять миллионов долларов за подделку документов для легкоатлета Данила Лысенко, проходившего по делу о допинговом скандале. Ещё 1,31 миллиона долларов – это компенсация расходов на расследование фальсификации.

Предыдущий глава ВФЛА Евгений Юрченко заявил, что у организации нет денег на погашение задолженности. Позже он подал в отставку.

[Руне Андерсен, глава рабочей группы по восстановлению ВФЛА]:

«Однако министр спорта России Олег Матыцин дал безоговорочное обязательство, что 6,3 миллиона долларов будут выплачены в полном объёме не позднее 15 августа 2020 года. Он заявил о намерении поддержать процесс восстановления (ВФЛА)».

Всероссийская федерация лёгкой атлетики была дисквалифицирована в конце 2015 года, поскольку российских спортсменов уличили в систематическом применении допинга. При этом атлеты с «чистыми» допинг-пробами могли выступать в нейтральном статусе. Если ВФЛА не выплатит задолженность в срок, то и они больше не смогут соревноваться на мировой арене.

Российская организация также должна представить новый план реформ, направленных на нормализацию её деятельности.

[Руне Андерсен, глава рабочей группы по восстановлению ВФЛА]:

«Если какое-либо условие не будет выполнено, решение конгресса об исключении ВФЛА вступит в силу немедленно, и дальнейшее участие в нейтральном статусе будет запрещено до решения конгресса».

Некоторые российские спортсмены уже рассматривали возможность сменить гражданство и выступать за другие страны, если ВФЛА уйдёт с мировой арены на неопределённый срок.

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