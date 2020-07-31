Восковые фигуры у Музея мадам Тюссо в Лондоне напоминают о дистанцировании
У Музея мадам Тюссо в Лондоне выстроились в ряд восковые фигуры: королева Елизавета, Борис Джонсон в..
Дата загрузки: 2020-07-31
Музей вновь открывает двери для гостей. Ну а скульптуры, расставленные на расстоянии друг от друга, напоминают о соблюдении социальной дистанции.
[Тим Уотерс, сотрудник Музея мадам Тюссо]:
«Где ещё в Лондоне увидишь очередь, где стоят Её Величество королева, Борис Джонсон в маске и другие знаменитости. Этим летом отменили много концертов, но гости могут прийти в Музей мадам Тюссо и увидеть своих любимых поп-звёзд».
Музей не работал больше четырёх месяцев. Теперь же, хоть и открывается, но – со всеми мерами предосторожности.
[Тим Уотерс, сотрудник Музея мадам Тюссо]:
«Мы просим гостей надевать маски при входе в здание. Также всем будем измерять температуру. Наши сотрудники тоже носят маски для лица. Кроме того, мы ограничили число посетителей, чтобы обеспечить социальную дистанцию во время просмотра экспонатов».
Музей мадам Тюссо – популярная туристическая достопримечательность в Лондоне. У него также есть два десятка филиалов по всему миру.
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