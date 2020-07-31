Восковые фигуры у Музея мадам Тюссо в Лондоне напоминают о дистанцировании

У Музея мадам Тюссо в Лондоне выстроились в ряд восковые фигуры: королева Елизавета, Борис Джонсон в..

У Музея мадам Тюссо в Лондоне выстроились в ряд восковые фигуры: королева Елизавета, Борис Джонсон в маске, певица Тейлор Свифт, принц Гарри и его супруга Меган, чуть дальше – Дональд Трамп и другие известные личности.

Музей вновь открывает двери для гостей. Ну а скульптуры, расставленные на расстоянии друг от друга, напоминают о соблюдении социальной дистанции.

[Тим Уотерс, сотрудник Музея мадам Тюссо]:

«Где ещё в Лондоне увидишь очередь, где стоят Её Величество королева, Борис Джонсон в маске и другие знаменитости. Этим летом отменили много концертов, но гости могут прийти в Музей мадам Тюссо и увидеть своих любимых поп-звёзд».

Музей не работал больше четырёх месяцев. Теперь же, хоть и открывается, но – со всеми мерами предосторожности.

[Тим Уотерс, сотрудник Музея мадам Тюссо]:

«Мы просим гостей надевать маски при входе в здание. Также всем будем измерять температуру. Наши сотрудники тоже носят маски для лица. Кроме того, мы ограничили число посетителей, чтобы обеспечить социальную дистанцию во время просмотра экспонатов».

Музей мадам Тюссо – популярная туристическая достопримечательность в Лондоне. У него также есть два десятка филиалов по всему миру.

Короткая ссылка на эту страницу: