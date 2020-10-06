Иранским женщинам разрешили участвовать в соревнованиях по пауэрлифтингу

Иранская спортсменка Азам Фарахани занимается пауэрлифтингом больше семи лет. Она уже завоевала несколько медалей, но соревнования..

[Азам Фарахани, спортсменка]:

«Это одна из лучших новостей с тех пор, как я начала заниматься пауэрлифтингом. Думаю, поддержка федерации по всей стране вдохновит множество неизвестных талантливых женщин, которые пока не решались сделать шаг вперёд».

Иранская спортсменка Азам Фарахани занимается пауэрлифтингом больше семи лет. Она уже завоевала несколько медалей, но соревнования были неофициальными. Теперь же власти Ирана отменили запрет на женские состязания в этом виде спорта.

Азам проводит много времени в тренажёрном зале и активно тренируется дома. Муж её поддерживает, а пятилетняя дочь иногда присоединяется к занятиям.

Мина Горбани тренирует тяжелоатлетов 17 лет. Она говорит, что женщины часто сталкивались с осуждением из-за увлечения пауэрлифтингом. Но в последние годы ситуация меняется в лучшую сторону.

[Мина Горбани, тренер]:

«Теперь нас поддерживают наши мужья и родные. Наши братья, отцы и другие люди вдохновляют меня, и я это очень ценю».

По данным Иранской федерации бодибилдинга, скоро в стране появится официальная женская команда пауэрлифтеров.

Этот вид спорта также называют силовым троеборьем. Оно состоит из приседания, жима и тяги. Кроме того, проходят соревнования по жиму штанги лёжа.

Пауэрлифтинг не включён в Олимпийские игры, поскольку в этом виде спорта существует слишком много правил, которые пока не стандартизированы. Однако по всему миру проходит много международных соревнований по силовому троеборью.

Среди иранцев-мужчин бодибилдинг и пауэрлифтинг популярны очень давно.

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