Иранским женщинам разрешили участвовать в соревнованиях по пауэрлифтингу
Иранская спортсменка Азам Фарахани занимается пауэрлифтингом больше семи лет. Она уже завоевала несколько медалей, но соревнования..
Дата загрузки: 2020-10-06
[Азам Фарахани, спортсменка]:
«Это одна из лучших новостей с тех пор, как я начала заниматься пауэрлифтингом. Думаю, поддержка федерации по всей стране вдохновит множество неизвестных талантливых женщин, которые пока не решались сделать шаг вперёд».
Азам проводит много времени в тренажёрном зале и активно тренируется дома. Муж её поддерживает, а пятилетняя дочь иногда присоединяется к занятиям.
Мина Горбани тренирует тяжелоатлетов 17 лет. Она говорит, что женщины часто сталкивались с осуждением из-за увлечения пауэрлифтингом. Но в последние годы ситуация меняется в лучшую сторону.
[Мина Горбани, тренер]:
«Теперь нас поддерживают наши мужья и родные. Наши братья, отцы и другие люди вдохновляют меня, и я это очень ценю».
По данным Иранской федерации бодибилдинга, скоро в стране появится официальная женская команда пауэрлифтеров.
Этот вид спорта также называют силовым троеборьем. Оно состоит из приседания, жима и тяги. Кроме того, проходят соревнования по жиму штанги лёжа.
Пауэрлифтинг не включён в Олимпийские игры, поскольку в этом виде спорта существует слишком много правил, которые пока не стандартизированы. Однако по всему миру проходит много международных соревнований по силовому троеборью.
Среди иранцев-мужчин бодибилдинг и пауэрлифтинг популярны очень давно.
Короткая ссылка на эту страницу: