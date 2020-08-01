Как горилла Коко выбирала детёнышей

У гориллы Коко, которая родилась в зоопарке Сан-Франциско, не было детёнышей. Она часто носила на руках кукол.

К Коко подсаживали самцов горилл, но потомство так и не появилось. Когда Коко исполнилось 44 года, дрессировщица Франсин Паттерсон принесла ей коробку с котятами. Обезьяна нежно пальцем погладила малышей, а затем жестами попросила посадить ей на голову одного котёнка. Из помёта котят Коко выбрала двух и также жестами показала, что животные теперь – её дети.

По словам Франсин Паттерсон, горилла Коко усвоила более 1000 жестов американского жестового языка, а также научилась различать на слух около 2000 английских слов.

Коко всю жизнь прожила среди людей и умерла в возрасте 46 лет в частном заповеднике около города Вудсайд, штат Калифорния (США).