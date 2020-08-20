В Индии самка леопарда родила детёнышей рядом с жилым домом

Самка леопарда пришла рожать детёнышей прямо к людям. Это произошло в городе Насик на западе Индии...

Самка леопарда пришла рожать детёнышей прямо к людям. Это произошло в городе Насик на западе Индии. Хищница облюбовала старый сарай рядом с жилым домом. Здесь она благополучно родила четырёх котят.

Сотрудники управления лесного хозяйства говорят, что детёныши здоровы.

[Ганешрао Джоле, сотрудник управления лесного хозяйства]:

«Люди считают, что (леопарда и детёнышей) следует убрать оттуда. Но новорождённых нельзя ловить и сажать в клетку».

Лесничие будут наблюдать за семейством леопардов. Когда детёныши подрастут и окрепнут, мать должна сама унести их в безопасное место. Если же хищники будут по-прежнему находиться близко к людям, то их отловят и перевезут подальше.

В Индии большим кошкам угрожает исчезновение. Одна из причин – потеря мест обитания. Хищники часто приходят в поселения людей и нападают на домашнюю птицу и скот.

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