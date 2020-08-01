Нигерийка делает качественный шоколад, конкурируя с импортом

Нигерия – один из крупнейших в мире производителей какао-бобов. При этом полки в местных магазинах заполнены,..

Нигерия – один из крупнейших в мире производителей какао-бобов. При этом полки в местных магазинах заполнены, в основном, импортным шоколадом, а большая часть урожая идёт на экспорт.

Однако в последние годы в Нигерии появляется шоколад и отечественного производства. Один из брендов принадлежит Феми Оиедипе. Её фабрика в Лагосе делает шоколад вручную.

[Феми Оиедипе, владелица шоколадной фабрики]:

«Моя задача – как можно лучше продвигать шоколадную продукцию местного производства, чтобы удовлетворить потребности нигерийцев, и делать шоколад, который может конкурировать с международными брендами».

Импортный шоколад в Нигерии, как правило, дешевле отечественного. Поэтому местные производители уделяют внимание качеству, а не количеству продукции. На этой фабрике шоколад делают без консервантов и других химических добавок.

[Феми Оиедипе, владелица шоколадной фабрики]:

«Наш бренд – лишь капля, пытающаяся создать могучий океан. Мы делаем всё возможное, чтобы повысить ценность этого сектора в Нигерии, поэтому нужно намного больше людей, которые хотят продвигать это».

Трудностей и нигерийских производителей много. Например, в Лагосе часто отключают электричество, и фабрика Феми по несколько дней подряд вынуждена пользоваться автономным генератором.

Однако сложности нигерийку не останавливают. Она открыла производство четыре года назад. Сначала за год фабрика перерабатывала 240 килограммов какао-бобов, теперь – шесть тонн. Феми планирует со временем увеличить производственную мощность до 72 тонн в год.

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