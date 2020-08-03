Коронавирус в Австралии: в Мельбурне ввели комендантский час

Второй самый густонаселённый город Австралии Мельбурн в воскресенье вечером был почти безлюдным. Здесь ввели комендантский час,..

Второй самый густонаселённый город Австралии Мельбурн в воскресенье вечером был почти безлюдным. Здесь ввели комендантский час, чтобы сдержать распространение коронавируса. Он будет действовать с 8 вечера до 5 утра в течение шести недель. В это время около пяти миллионам местных жителей запрещено выходить из дома за исключением случаев, когда надо идти на работу или за получением или оказанием помощи.

Новую меру задействовали в то время, как правительство штата Виктория, где находится Мельбурн, ввело режим чрезвычайной ситуации.

По всей территории штата действуют самые жёсткие ограничительные меры на передвижение в его истории. Об этом объявил региональный премьер Дэниэл Андрюс.

[Дэниэл Эндрюс, премьер штата Виктория]:

«Виктория вводит ограничения третьего уровня. То есть нужно оставаться дома. Есть только четыре исключения, когда можно выйти. Рестораны, кафе, бары, спортзалы и много других заведений, связанных с ними, будут закрыты со среды».

Резкий рост числа заболевших в Мельбурне и штате Виктория в целом регистрируют последние две недели. В воскресенье в штате выявили более 670 новых случаев, а также зарегистрировали семь смертей от COVID-19.

Новые ограничения также включают ограниченное время пребывания на свежем воздухе для жителей и переход на онлайн-обучение в школах.

Режим чрезвычайного положения также даёт полиции Австралии дополнительные полномочия для обеспечения того, чтобы все жители следовали установленным правилам.

Австралия пострадала от эпидемии меньше, чем другие развитые страны. Здесь в целом зарегистрировали всего чуть более 18 тысяч случаев коронавируса. Скончалось около 220 человек.

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