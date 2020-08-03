Белым фермерам Зимбабве обещают компенсации за захват их земель, но денег пока нет

Власти Зимбабве согласились выплатить 3,5 миллиарда долларов компенсации белым фермерам, у которых во времена правления президента Роберта Мугабе изъяли земли. В начале нулевых их плантации забирали, чтобы отдавать безземельным африканским семьям. В рамках так называемой земельной реформы было захвачено более 3040 ферм.

Но с выплатой компенсаций есть проблема. Правительство африканской страны говорит, что у него нет денег. Поэтому в соглашении о возмещениях указано, что будут выпущены долгосрочные облигации, а власти вместе с фермерами обратятся к международным донорам, чтобы получить финансирование.

При этом фермерам выплатят компенсации не за саму землю, а за инфраструктуру, которая на ней располагалась.

Объёмы выплат фермерам или их наследникам пока не раскрываются. Известно только, что приоритетом будет возраст получателей.

Два десятилетия назад выселили, часто – с применением насилия, около 4500 белых фермеров. Их земли перераспределили среди примерно 300 тысяч африканских семей. Власти в то время заявили, что это было восстановлением исторической справедливости в отношении колонизаторов.

[Роберт Мугабе, президент Зимбабве]:

«Они должны освободить эти фермы, они должны освободить эти фермы».

Земельная реформа Мугабэ до сих пор разделяет общество на два лагеря. Её сторонники говорят, что она помогла бедным африканцам. Оппоненты же отмечают, что после изъятия земель более 830 тысяч сельскохозяйственных рабочих в стране лишились заработка, закрылись промышленные предприятия и произошло резкое падение производства. В итоге Мугабе привёл Зимбабве к сильнейшему экономическому кризису. Кроме того, из страны ушли международные доноры.

В марте 2018 года Мугабе отстранили от власти в ходе военного переворота.

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