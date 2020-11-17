Исследование: коронавирус мог распространяться в Италии ещё в сентябре 2019-го

COVID-19 мог распространяться в Италии ещё в сентябре прошлого года. К такому выводу пришли исследователи из..

COVID-19 мог распространяться в Италии ещё в сентябре прошлого года. К такому выводу пришли исследователи из Национального института онкологии в Милане. По их мнению, коронавирус мог распространиться из Китая в другие страны мира намного раньше, чем принято считать.

Всемирная организация здравоохранения сообщала, что до вспышки в Ухане в декабре прошлого года о вирусе ничего не было известно. В Италии первого инфицированного выявили 21 февраля в пригороде Милана.

Однако после изучения скринингов на рак лёгких за последние месяцы исследователи увидели, что примерно у 12% человек антитела к коронавирусу выработались с сентября 2019 года по март 2020-го.

Более подробное исследование проводил Сиенский университет. Он выявил, что в четырёх случаях антитела к COVID-19 присутствовали в анализах, которые взяли в первую неделю октября. Это означает, что заразились эти люди ещё в сентябре.

А данные из региона Ломбардия служат косвенным доказательством того, что вирус мог появиться в Италии даже ещё раньше. Там небывало большое число тяжёлых случаев пневмонии и гриппа регистрировали ещё в первом квартале 2019 года.

По словам исследователей, их выводы также показывают, что вирус долгое время может быть в спящем состоянии, периодически вызывая масштабные вспышки.

Между тем американская биотехнологическая компания Moderna объявила, что её экспериментальная вакцина от COVID-19 показала эффективность на уровне 94,5%. В настоящее время препарат проходит последнюю фазу клинических испытаний. Согласно докладу, результат превысил все ожидания.

Это означает, что уже в декабре США даст зелёный свет двум вакцинам от коронавируса. Первую разрабатывают Pfizer вместе с немецкой BionTech.

Как ожидается, к концу года в стране будет доступно 60 миллионов доз вакцины. А в следующем году правительство США планирует обеспечить доступ более чем к миллиарду доз. Этого будет более чем достаточно для населения США, которое составляет 330 миллионов.

Главное преимущество вакцины Moderna в том, что её не нужно хранить при экстремально низких температурах, как препарат Pfizer, который остаётся эффективным лишь при хранении при минус 80 градусах по Цельсию. Если же поместить его в обычную морозильную камеру, то он сможет храниться до пяти дней.

Для вакцины Moderna приемлемой считается температура в 2-8 градусов выше нуля. В этом случае её можно хранить месяц. А если уменьшить температуру до минус 20 градусов, то препарат может храниться до полугода.

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