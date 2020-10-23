В Греции резко возросло число заражённых COVID-19, власти вводят комендантский час

Власти Греции вводят комендантский час в районах, наиболее пострадавших от COVID-19. Под ограничение подпадают и Афины...

Власти Греции вводят комендантский час в районах, наиболее пострадавших от COVID-19. Под ограничение подпадают и Афины. Передвигаться по улицам запрещено с половины первого ночи до пяти утра. Также ужесточается масочный режим. В масках нужно находится не только в помещении, но и на открытом воздухе.

Власти объясняют введение этих мер беспокойством за молодёжь, которая собирается по ночам на городских площадях и в других местах.

При этом в Греции с августа постепенно увеличивалось количество заражений за сутки. 22 октября было зарегистрировано более 880 новых случаев. Это самый большой показатель с марта.

[Кириакос Мицотакис, премьер-министр Греции]:

«Вторая волна несёт больше трудностей. Теперь заражаются люди всех возрастов, но особенно много молодёжи. Эпидемия охватывает провинции, города и районы, влияя на нашу социальную жизнь, повседневное общение, привычки и на то, как мы проводим свободное время».

В Греции распространение коронавируса делят на четыре уровня. Комендантский час вводят там, где рост количества заражений – на третьем и четвёртом уровнях. Больше всего пострадали северные регионы Козани и Кастория, за ними следует Аттика.

[Кириакос Мицотакис, премьер-министр Греции]:

«Ожидается, что следующие месяцы будут трудными. И поскольку я не хочу вводить всеобщий карантин, необходимы другие меры, которые будут разумнее, целенаправленнее и эффективнее».

Греция меньше многих других европейских стран пострадала от эпидемии. Всего в стране зарегистрировано 28 тысяч случаев COVID-19, умерли более 500 пациентов, многие из них – пожилые. Выздоровели почти десять тысяч человек.

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