Испания вводит ночной комендантский час

Власти Испании снова ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с усилением второй волны COVID-19. Премьер-министр Педро..

Власти Испании снова ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с усилением второй волны COVID-19. Премьер-министр Педро Санчес сказал, что меры обяжут все регионы страны, кроме Канарских островов, ввести ночной комендантский час и запретить людям собираться компаниями более шести человек.

В некоторых случаях также будет запрещено передвижение между регионами.

[Педро Санчес, премьер-министр Испании]:

«Выходить в этот период можно лишь по оправданным причинам. Например, чтобы купить лекарства, выполнить рабочие обязанности, а также вернуться домой после ухода за взрослыми или детьми. Эти ограничения будут касаться всей страны, кроме Канарских островов, где эпидемиологическая ситуация очень хорошая»

Это Каталония. Здесь комендантский час уже действует. Все жители должны находиться дома с 10 вечера до шести утра. При этом заведения закрываются на час раньше, чтобы люди успели добраться до мест проживания.

[Альберт Артеро, полицейский]:

«Мы уделим особое внимание ограничению на перемещение людей. Мы будем вести образовательную и информационную деятельность и также будем реагировать на все случаи нарушения масочного режима, распития алкоголя на улицах и несоблюдения социальной дистанции».

Во время первой волны пандемии карантинные меры Испании были среди самых жёстких в мире. Однако летом власти начали ослаблять ограничения.

Власти страны планируют продлить режим чрезвычайной ситуации до 9 мая. Однако для этого им потребуется одобрение парламента.

Коронавирусом в Испании заразилось уже более миллиона человек. По этому показателю страна стоит на шестом месте в мире. Число умерших приближается к 35 тысячам.

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