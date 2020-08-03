Главарь наркокартеля Эль-Марро попал в руки мексиканских властей

Мексиканская армия и служба госбезопасности задержали одного из опаснейших преступников страны Хосе Антонио Йепеса по прозвищу..

Мексиканская армия и служба госбезопасности задержали одного из опаснейших преступников страны Хосе Антонио Йепеса по прозвищу Эль-Марро. Это главарь наркокартеля Санта-Роса-де-Лима.

Йепеса обвиняют в разжигании насилия в Гуанахуато. Его группировка воевала за контроль над штатом с другой преступной организацией – картелем Нового поколения Халиско.

Вместе с Йепесом в руки властей попали ещё пятеро членов банды. Силовики также освободили похищенную бизнес-леди. Кроме того, они нашли склад оружия.

Главу наркокартеля отправят в тюрьму строго режима «Альтиплано».

Эль-Марро ведёт преступную деятельность с 2010 года. Он руководил торговлей наркотиками и угоном автомобилей. Его также разыскивали за кражу нефти.

Мексиканская армия пыталась поймать Йепеса последние два года. В июне были арестованы 26 членов Санта-Роса-де-Лимы, в том числе мать и две сестры Йепеса. Однако глава наркокартеля в тот раз сбежал. Позже суд отпустил задержанных женщин.

Короткая ссылка на эту страницу: