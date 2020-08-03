В Мексике младенцев показывают родственникам из прозрачного кузова грузовика
Показывать новорождённого родственникам в условиях пандемии – рискованно занятие. Выход нашла одна рекламная компания в мексиканском..
Дата загрузки: 2020-08-03
Мама, папа и ребёнок располагаются внутри, а родные проезжают мимо на машинах и приветствуют малыша.
[отец новорождённого]:
«Это безопасно, потому что в кузове (рядом с ребёнком) находимся только мы с женой. Мы в масках и пользуемся антибактериальным гелем, чтобы малыш не заразился».
Аренда грузовика стоит 40 долларов в час.
[Эрнесто Гонсалес, владелец компании]:
«Мы подгоняем грузовик к тому месту, где мимо смогут проехать машины. Потом самые близкие родственники – крёстные, бабушки и дедушки – могут выйти из автомобилей и подойти к стеклу, соблюдая дистанцию».
Владелец компании придумал такую услугу после того, как в июне у него родилась дочь. Он беспокоился, что его 95-летняя бабушка не успеет увидеть правнучку, и привёз её в грузовике с прозрачным кузовом.
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