В Мексике младенцев показывают родственникам из прозрачного кузова грузовика

Показывать новорождённого родственникам в условиях пандемии – рискованно занятие. Выход нашла одна рекламная компания в мексиканском городе Монтеррей. Она поменяла род деятельности и теперь сдаёт молодым родителям в аренду небольшой грузовик с прозрачным кузовом.

Мама, папа и ребёнок располагаются внутри, а родные проезжают мимо на машинах и приветствуют малыша.

[отец новорождённого]:

«Это безопасно, потому что в кузове (рядом с ребёнком) находимся только мы с женой. Мы в масках и пользуемся антибактериальным гелем, чтобы малыш не заразился».

Аренда грузовика стоит 40 долларов в час.

[Эрнесто Гонсалес, владелец компании]:

«Мы подгоняем грузовик к тому месту, где мимо смогут проехать машины. Потом самые близкие родственники – крёстные, бабушки и дедушки – могут выйти из автомобилей и подойти к стеклу, соблюдая дистанцию».

Владелец компании придумал такую услугу после того, как в июне у него родилась дочь. Он беспокоился, что его 95-летняя бабушка не успеет увидеть правнучку, и привёз её в грузовике с прозрачным кузовом.

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