Студентка-инвалид покорила Олимп на спине греческого марафонца

Греческая студентка Элефтерия Тосиу, несмотря на инвалидность, покорила самую высокую вершину Олимпа. Помогли ей в этом..

Греческая студентка Элефтерия Тосиу, несмотря на инвалидность, покорила самую высокую вершину Олимпа. Помогли ей в этом спортсмен Мариос Янаку и команда альпинистов и медиков. 22-летняя девушка с детства прикована к инвалидному креслу, поэтому Мариос нёс её на спине. Для этого использовали специальный рюкзак.

Восхождение на вершину Митикас высотой почти 3000 метров длилось 3 часа.

[Элефтерия Тосиу, покорительница Олимпа]:

«Меня охватили сильные чувства – и радость, и удовлетворение. Но думаю, самые сильные эмоции были, когда мы спустились и поняли, что смогли это сделать».

Сейчас Элефтерия и Мариос уже дома. В родном городе Драма они вспоминают пережитое.

[Мариос Янаку, спортсмен]:

«Когда мы миновали заграждение с колючей проволокой, тропа стала очень узкой и крутой. Мне было некуда ступить, и я шагнул в пустоту. Вдруг слышу, как ты кричишь. Тебе показалось, что мы падаем, но всё было в порядке».

Восхождение наверх девушка перенесла спокойно, а вот спуск был тяжелее. Шёл дождь, дул ветер, и камни стали скользкими. Элефтерии пришлось справляться со страхом.

Мариос – марафонец и закалён трудностями, на гору поднимался и раньше. Но это восхождение стало серьёзным испытанием.

[Мариос Янаку, спортсмен]:

«Примерно на середине пути я испугался, потому что начал уставать. В эти минуты у меня появились мысли о том, что, может быть, лучше повернуть назад».

Однако друзья-альпинисты помогли спортсмену нести девушку. Так что покорение Олимпа стало успехом всей команды.

[Элефтерия Тосиу, покорительница Олимпа]:

«У меня не было цели послать какое-то сообщение людям или что-то доказать. Я просто хотела испытать эти чувства от восхождения и получить удовольствие. Но если мы сможем вдохновить людей с ограниченными возможностями, то я буду счастлива, и от этого совершённое нами станет ещё прекраснее».

Элефтерия учится на биолога, а в свободное время хочет заниматься экстремальными видами спорта. До покорения Олимпа она пробовала летать на параплане.

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