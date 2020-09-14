Около 100 тысяч человек вышли на протест в Минске в воскресенье

По меньшей мере, 100 тысяч протестующих вышли на улицы Минска в воскресенье. Эти выступления стали одними..

[протестующий]:

«Не хотят они… сегодня даже были задержания мирных людей, которые гуляли по городу, как вот мы сейчас идём-гуляем, выражаем своё мнение, что власти неправильно делают. Они силой пытаются выгнать людей из города, чтобы сидели все дома, чтобы боялись власти, слушали власти и преклонялись перед ними».

По меньшей мере, 100 тысяч протестующих вышли на улицы Минска в воскресенье. Эти выступления стали одними из самых масштабных после выборов 9 августа, на которых о победе объявил Александр Лукашенко.

Не менее 250 человек были задержаны в выходные. В целом на улицах можно увидеть много полиции. Центральные площади столицы оцеплены.

Протестующие не верят результатам выборов и говорят, что должна была победить соперница Лукашенко Светлана Тихановская, которая в настоящее время находится в Литве.

По словам президента, народные выступления были спровоцированы иностранными силами.

Между тем, два белорусских оппозиционных лидера находятся в заключении. Их обвиняют в попытке дестабилизировать страну и нанести ущерб национальной безопасности.

Сначала задержали Марию Колесникову. Как говорят её соратники, арест производили люди в масках прямо на улице. Два дня спустя также задержали Максима Знака. Они входили в координационный совет объединённой белорусской оппозиции. В настоящее время все его лидеры либо находятся в заключении, либо были вынуждены бежать в соседние страны.

Так, Колесникову пытались вывезти на территорию Украины. Однако на границе она порвала свой паспорт.

Лукашенко находится у власти 26 лет и говорит, что без него страна погрузится в хаос. Он прибыл в Россию, чтобы провести переговоры с Владимиром Путиным о ситуации в стране. Также 14 сентября Минск и Москва начинают совместные военные учения.

Короткая ссылка на эту страницу: