Жители «квартир-коробок» в Гонконге остались без горячей еды из-за карантинных мер
64-летний Чхиу, как и сотни тысяч людей, живёт в крошечной квартире-коробке в Гонконге. Это своеобразное общежитие..
Дата загрузки: 2020-08-03
Этот безработный мужчина обычно ходит питаться в столовые. Однако недавно в автономном регионе ужесточили карантинные правила: все заведения питания должны закрыться. Это означает, что Чхиу и другие люди в схожем положении лишились горячей пищи.
[Чхиу, безработный житель Гонконга]:
«Когда просыпаюсь, я выхожу завтракать. Вечером иду на обед или выпить чаю. В основном, я куда-то хожу в то время, когда предлагают скидки. Многие, кто здесь живёт, полагаются на пожертвования. Мы не можем много тратить».
Карантинные меры вводят в Гонконге из-за роста числа заболевших коронавирусом. Ранее здесь действовало правило, согласно которому все рестораны и кафе должны закрываться после 6 вечера.
[Мэттью Чжан, главный секретарь Администрации]:
«За исключением особых мест, все заведения питания должны прекратить обслуживать клиентов. Они могут только предоставлять еду навынос или доставку блюд и напитков».
Нехватка жилья на перенаселённом острове – очень острая проблема. Из-за этого цены на недвижимость в Гонконге – среди самых высоких в мире. Часто семьи ютятся в своеобразных коммуналках с общей крошечной кухней. Закрытие заведений питания нарушит жизнь большинства населения.
[Чхиу, безработный житель Гонконга]:
«Конечно, на меня повлияет закрытие столовых. Обычная семья может покупать продукты и что-то готовить, но здесь готовить невозможно. Придётся покупать лапшу быстрого приготовления или сухую еду».
При этом закрытие ресторанов – лишь одна из мер. В общественных местах острова теперь все должны ходить в масках. Кроме того запрещено собираться в группы более двух человек.
В понедельник суточное число заболевших достигло 145 человек. Это новый антирекорд. Гонконгская администрация уже собирается начать массовое тестирование среди групп населения в зоне риска.
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