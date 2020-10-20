Тысячи тайцев снова вышли на протест, несмотря на запрет на массовые собрания

Тысячи человек снова собрались в Бангкоке в понедельник на антиправительственный протест. Люди вышли несмотря на то,..

Тысячи человек снова собрались в Бангкоке в понедельник на антиправительственный протест. Люди вышли несмотря на то, что на прошлой неделе власти запретили политические собрания в количестве более пяти человек. Кроме того, СМИ и онлайн-платформам с прошлого вторника не разрешается публиковать сообщения, которые могут навредить национальной безопасности.

Протесты вспыхнули три месяца назад. Люди требуют отставки премьер-министра Праюта Очан-Очи и реформирования монархии. В частности, они хотят лишить короля Маху Вачиралонгкорна части полномочий.

[протестующий]:

«У меня мурашки по коже. Люди массово проявляют свою волю. Все вышли с единой целью и решимостью».

Королевский дворец протесты и требования людей пока никак не прокомментировал. Между тем, генерал Прают Очан-Оча, который пришёл к власти в 2014 году в ходе военного переворота, сказал, что уходить с поста не собирается. Он также поддержал предложение провести внеочередную парламентскую сессию, чтобы обсудить ситуацию. У его сторонников в законодательном органе большинство.

Между тем, тайских протестующих поддержали активисты в Гонконге. Так, Джошуа Вонг, видный лидер продемократического движения в регионе, вышел с небольшой группой сторонников к консульству Таиланда. Активисты также передали в дипмиссию петицию.

[Джошуа Вонг, гонконгский активист]:

«Жители Гонконга поддерживают Таиланд. Так же, как Таиланд в 2019 году поддержал Гонконг. Чем сильнее будут подавления, тем больше люди и активисты по всему миру будут сопротивляться. Таиланд – это не только место, куда гонконгцы едут, чтобы провести отпуск. Таиланд также вдохновляет гонконгцев продолжать отстаивать свою свободу».

В Гонконге, автономном регионе КНР, тоже продолжаются протесты. Здесь люди недовольны растущим влиянием Пекина.

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