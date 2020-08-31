В день рождения Лукашенко на улицы Минска снова вышли десятки тысяч человек

Более 120 протестующих были арестованы в Минске в воскресенье в ходе антиправительственных протестов. Десятки тысяч человек..

Более 120 протестующих были арестованы в Минске в воскресенье в ходе антиправительственных протестов. Десятки тысяч человек снова вышли с призывами к Александру Лукашенко уйти в отставку. В тот день главе государства исполнилось 66 лет, 26 из которых он остаётся у власти.

Протестующие наводнили центр столицы с шариками, цветами и флагами. В начале 90-х годов в Беларуси был непродолжительный период, когда национальный флаг был бело-красным. Когда к власти пришёл Лукашенко, он изменил флаг. Протестующие призывают вернуть прежний вариант.

Как говорят свидетели, аресты производили не только полицейские, но и люди в гражданском, загружая людей в автозаки.

Сам президент, выступая на молочной ферме на востоке страны, сказал, что не позволит европейским соседям перевозить товары через территорию Беларуси. Ранее министры иностранных дел ЕС договорились ввести санкции против высокопоставленных соратников Лукашенко.

[Александр Лукашенко, президент Беларуси]:

«Если они ещё в Китай и Россию через нас, поляки и литовцы, барражировали, сейчас они будут летать или через Балтику, или через Чёрное море торговать с Россией и прочее. А про санкционную продукцию, на ту продукцию, на которую Россия ввела эмбарго, пусть даже и не мечтают. Они зажрались и забыли, что такое Беларусь, и думали, что нас можно наклонить, танками попугать, ракетами. Посмотрим, кто ещё кого попугает».

Президент также отметил, что Россия по-прежнему готова предоставить военную поддержку в случае вооружённого конфликта в стране.

В пятницу власти Беларуси отменили аккредитацию нескольких иностранных журналистов.

[Андрей Бастунец, глава Белорусской ассоциации журналистов]:

«Все каналы распространения информации внутри страны или за пределами страны власти пытаются блокировать. И лишение аккредитации иностранных журналистов безусловно направлено на препятствование распространению информации за пределами страны во влиятельные зарубежные сми».

Главная соперница Лукашенко на выборах Светлана Тихановская остаётся с детьми в Литве, где ей предоставили политическое убежище.

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