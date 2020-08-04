В Латинской Америке число случаев COVID-19 достигло 5 миллионов

На Латинскую Америку, в которой проживает примерно 8% населения планеты, приходится 30% случаев COVID-19 и летальных..

На Латинскую Америку, в которой проживает примерно 8% населения планеты, приходится 30% случаев COVID-19 и летальных исходов от него в мировом масштабе. В регионе заразились коронавирусом уже пять миллионов человек, умерли – более 200 тысяч. Во многих странах эпидемия распространяется всё быстрее.

Так Аргентина преодолела рубеж в 200 тысяч случаев заболевания. Изначально страна успешно сдержала эпидемию, но в последнее время наблюдается всплеск заболеваемости. Власти на 15 дней ввели ограничение на общественные и семейные мероприятия в закрытых помещениях.

[Альберто Фернандес, президент Аргентины]:

«Я прошу вас заботиться о своей и чужой жизни. Прошу вас не заражать себя и не заражать других людей».

В Колумбии общее число заражённых превысило 320 тысяч, умерших уже более одиннадцати тысяч. Карантин продлён до конца августа.

[жительница Колумбии]:

«Мы боимся, и нам нельзя приближаться к людям, нужно держаться на расстоянии, поскольку это опасно. Не знаешь, кто болен, поэтому нужно поберечься».

Но самая пострадавшая страна в регионе – Бразилия. Она также стоит на втором месте в мире по числу случаев заражения, их – более двух миллионов 750 тысяч. Умерло примерно 95 тысяч человек.

Мексика занимает третье место в мире по числу умерших от коронавируса. Из 440 тысяч заболевших скончались более 48 тысяч.

[житель Мексики]:

«Люди плохо понимают ситуацию. Нам говорят оставаться дома, а мы не слушаем. Мы должны играть свою роль, а власти – свою, тогда сможем противостоять болезни».

В Перу после ослабления карантинных мер эпидемия начала распространяться быстрее. 1 августа там зарегистрировали почти семь с половиной тысяч новых случаев заражения. Это самый высокий показатель за последние два месяца. Общее число случаев COVID-19 в стране превысило 440 тысяч.

Больницы в Латинской Америке работают на пределе возможностей либо перегружены. Также ожидается, что в регионе из-за пандемии экономический рост упадёт на 9%, станет больше бедных и безработных.

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