В Латинской Америке число случаев COVID-19 достигло 5 миллионов
На Латинскую Америку, в которой проживает примерно 8% населения планеты, приходится 30% случаев COVID-19 и летальных..
Дата загрузки: 2020-08-04
Так Аргентина преодолела рубеж в 200 тысяч случаев заболевания. Изначально страна успешно сдержала эпидемию, но в последнее время наблюдается всплеск заболеваемости. Власти на 15 дней ввели ограничение на общественные и семейные мероприятия в закрытых помещениях.
[Альберто Фернандес, президент Аргентины]:
«Я прошу вас заботиться о своей и чужой жизни. Прошу вас не заражать себя и не заражать других людей».
В Колумбии общее число заражённых превысило 320 тысяч, умерших уже более одиннадцати тысяч. Карантин продлён до конца августа.
[жительница Колумбии]:
«Мы боимся, и нам нельзя приближаться к людям, нужно держаться на расстоянии, поскольку это опасно. Не знаешь, кто болен, поэтому нужно поберечься».
Но самая пострадавшая страна в регионе – Бразилия. Она также стоит на втором месте в мире по числу случаев заражения, их – более двух миллионов 750 тысяч. Умерло примерно 95 тысяч человек.
Мексика занимает третье место в мире по числу умерших от коронавируса. Из 440 тысяч заболевших скончались более 48 тысяч.
[житель Мексики]:
«Люди плохо понимают ситуацию. Нам говорят оставаться дома, а мы не слушаем. Мы должны играть свою роль, а власти – свою, тогда сможем противостоять болезни».
В Перу после ослабления карантинных мер эпидемия начала распространяться быстрее. 1 августа там зарегистрировали почти семь с половиной тысяч новых случаев заражения. Это самый высокий показатель за последние два месяца. Общее число случаев COVID-19 в стране превысило 440 тысяч.
Больницы в Латинской Америке работают на пределе возможностей либо перегружены. Также ожидается, что в регионе из-за пандемии экономический рост упадёт на 9%, станет больше бедных и безработных.
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