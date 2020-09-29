Число смертей от коронавируса в мире превысило миллион

Более миллиона человек уже умерло в мире от COVID-19. При этом в последнее время смертей становится..

Более миллиона человек уже умерло в мире от COVID-19. При этом в последнее время смертей становится больше из-за того, что в некоторых странах наблюдается вторая волна эпидемии.

Всего три месяца назад жертв коронавируса было полмиллиона. Так быстро эта цифра удвоилась в связи с высокой смертностью в США, Бразилии и Индии.

По статистике, каждые 24 часа от COVID-19 умирает более 5400 человек. Это примерно по 226 человек каждый час или по одному каждые 16 секунд.

Три месяца назад от болезни умирало 4700 человек в сутки.

Около 45% смертей от коронавируса в мире приходится на Соединённые Штаты, Индию и Бразилию. Также треть приходится на страны Латинской Америки.

Индия стала самым недавним эпицентром пандемии. В последние недели там фиксируют самое большое суточное число новых заболевших в мире. С начала сентября каждый день там выявляют около 87 500 новых случаев инфицирования.

Если ситуация не изменится, то уже к концу года Индия обгонит США по общему числу заражённых. При этом правительство страны выступает за ослабление карантинных мер, что поможет спасти экономику.

В США количество инфицированных снова растёт, в Европе также устанавливают новые антирекорды. Так, Всемирная организация здравоохранения уже выразила обеспокоенность по поводу распространения коронавируса в Восточной Европе, где уже скоро начнётся эпидемия сезонного гриппа.

В большинстве азиатских стран вторая волна COVID-19 заканчивается. А в Австралии правительство начало ослаблять некоторые ограничения на внутренние перемещения.

Одновременно эксперты отмечают, что официальное число заражённых и умерших в мире без сомнения ниже реальных цифр. Это объясняется тем, что во многих странах не ведётся масштабное тестирование.

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