Под Мадридом полыхает лесной пожар

В южную Европу пришла сильная жара, и уже начались лесные пожары. В Испании пытаются справиться с..

В южную Европу пришла сильная жара, и уже начались лесные пожары.

В Испании пытаются справиться с возгоранием в провинции Мадрид. К пожарным присоединились военные.

Огонь полыхает примерно в 50 километрах северо-западнее испанской столицы в регионе Робледо-де-Чавела. Этот район малонаселён, но жителей нескольких отдельно стоящих домов эвакуировали в качестве меры предосторожности.

[Карлос Новильо, глава спасательной службы Мадрида]:

«Природный пожар в Робледо всё ещё активен, но за ночь мадридская региональная пожарная служба, лесная служба и военные смогли стабилизировать периметр. Теперь идёт работа с воздуха, нужно сдержать распространение огня. Для населения сейчас опасности нет».

В борьбе с огнём задействовано 16 команд специалистов и три самолёта.

Как начался пожар, пока неизвестно. Когда на улице жара за 40, хватит и одной искры. Сначала испанские СМИ сообщали, что возгорание произошло в результате аварии с участием мотоцикла, но власти эту версию не подтвердили.

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