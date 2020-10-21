В Индии – наименьшее количество новых случаев COVID-19 за последние три месяца

Индия сообщает о наименьшем количестве новых случаев коронавируса за последние три месяца. По данным Министерства здравоохранения,..

[Сандип Найяр, врач]:

«С почти сотни тысяч новых случаев их число стабилизировалось до 50 тысяч в день, но это по-прежнему очень много, и мы стоим после США по общему количеству заражённых. Думаю, для контроля эпидемии нам нужно что-то более радикальное. У нас нет вакцин, нет какого-либо конкретного лечения, мы просто стараемся изо всех сил, и впереди ещё очень длинная дорога».

Индия сообщает о наименьшем количестве новых случаев коронавируса за последние три месяца. По данным Министерства здравоохранения, за сутки в стране выявили 46 790 заражённых COVID-19. 587 человек скончались.

В целом в Индии было выявлено более 7 миллионов 650 тысяч случаев коронавируса. Умерло почти 116 тысяч человек.

Спад в приросте числа заболевших здесь наблюдают с середины сентября.

[Шашанк, турист]:

«Выздоравливает больше людей, поэтому мы можем путешествовать. Но нужно самим принимать меры – носить маску, пользоваться антисептиком, и лучше держать социальную дистанцию. Так проблем нет». [Манеш Бапу, житель Ахмадабада]:

«За 7-8 месяцев со мной ничего не случилось, потому что я соблюдал правила. Даже если покупать мыло за 10 рупий и регулярно мыть руки, всё будет нормально». [Сунил Махановар, житель Пуны]:

«Мрачная ситуация… Люди не соблюдают дистанцию. Новые случаи продолжают возникать, и зимой у нас будет новая вспышка».

В Индии приближается сезон больших праздников. Эксперты предупреждают, что в этот период из-за больших скоплений людей эпидемиологическая ситуация в стране снова может усугубиться.

Короткая ссылка на эту страницу: