В Аргентине зафиксировали рекордное количество случаев COVID-19 за сутки
В Аргентине зафиксировали антирекорд по суточному показателю заражений коронавирусом и смерти от него. По данным на..
Дата загрузки: 2020-08-26
[Карлос Камбоурьян, педиатр]:
«То, что за день умерло 380 человек, означает, что в системе здравоохранения есть серьёзные недостатки. С самого начала пандемии и здесь, и в Европе говорили, что (существующая) система здравоохранения не может справиться с большим числом пациентов, и поэтому люди умирают».
Министерство здравоохранения страны заявило, что через несколько недель после ужесточения карантина в Буэнос-Айресе и его пригородах новых случаев заражения стало больше и в других регионах Аргентины.
В общей сложности выявлено примерно 360 тысяч заражённых, умерли более 7400 человек. Эти показатели ниже, чем в соседних Бразилии, Чили и Перу.
Недавно тысячи аргентинцев вышли с протестом против карантинных ограничений. Они призвали власти снять их и позволить людям нормально работать.
Последние два года Аргентина погружена в серьёзный экономический кризис – стремительно растёт инфляция, и становится всё больше бедных. Пандемия только ухудшила это положение.
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