В Аргентине зафиксировали рекордное количество случаев COVID-19 за сутки

В Аргентине зафиксировали антирекорд по суточному показателю заражений коронавирусом и смерти от него. По данным на..

[Карлос Камбоурьян, педиатр]:

«То, что за день умерло 380 человек, означает, что в системе здравоохранения есть серьёзные недостатки. С самого начала пандемии и здесь, и в Европе говорили, что (существующая) система здравоохранения не может справиться с большим числом пациентов, и поэтому люди умирают».

В Аргентине зафиксировали антирекорд по суточному показателю заражений коронавирусом и смерти от него. По данным на понедельник, выявлено более 8700 новых случаев COVID-19, умерло 380 человек. Палаты в отделениях интенсивной терапии по стране заняты наполовину, в Буэнос-Айресе – на две трети.

Министерство здравоохранения страны заявило, что через несколько недель после ужесточения карантина в Буэнос-Айресе и его пригородах новых случаев заражения стало больше и в других регионах Аргентины.

В общей сложности выявлено примерно 360 тысяч заражённых, умерли более 7400 человек. Эти показатели ниже, чем в соседних Бразилии, Чили и Перу.

Недавно тысячи аргентинцев вышли с протестом против карантинных ограничений. Они призвали власти снять их и позволить людям нормально работать.

Последние два года Аргентина погружена в серьёзный экономический кризис – стремительно растёт инфляция, и становится всё больше бедных. Пандемия только ухудшила это положение.

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