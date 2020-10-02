В России растёт число заражённых COVID-19, люди стали чаще делать тесты ПЦР

В России продолжает расти количество новых заражений коронавирусом. За 1 октября зарегистрировано более 8900 случаев. Это..

В России продолжает расти количество новых заражений коронавирусом. За 1 октября зарегистрировано более 8900 случаев. Это самый высокий показатель с 12 июня.

В Москве – эпицентре эпидемии – выявили более 2400 заражённых. Там новая вспышка началась 25 сентября. При этом доля заболевших детей выросла до 19%, а людей старше 65 лет – до 25%. Количество госпитализаций увеличивается на 5000 в неделю.

На фоне этих событий москвичи активно тестируются на COVID-19.

[Андрей Тяжельников, главный врач московской больницы]:

«Ежедневно проводится более 70 тысяч тестов ПЦР, что позволяет эффективно выявлять всех людей, которые потенциально являются заболевшими».

Некоторые опасаются второй волны эпидемии.

[Алексей, житель Москвы]:

«Прогнозы очень плохие, и за рубежом (тоже). Конечно, я против того, что открыли границы, и люди начали летать, переносить заразу из региона в регион. И всё связано с безответственностью людей, пренебрежением средствами безопасности».

Врачи рекомендуют носить маски и соблюдать дистанцирование, а также – защищаться от гриппа.

[Андрей Тяжельников, главный врач московской больницы]:

«Мы понимаем, что при сочетании патологий, например, грипп и коронавирус, заболевание может проходить намного тяжелее. Поэтому всем, кто ещё этого не сделал, рекомендуем сделать прививку от гриппа для того, чтобы застраховать себя, по крайней мере, хотя бы от одной из этих страшных инфекций».

Мэр Москвы предписал компаниям перевести на удалённую работу не менее трети сотрудников. Работать из дома также должны пожилые и люди с хроническими заболеваниями. Эти меры будут действовать с 5 по 28 октября.

В России в общей сложности выявили более одного миллиона 180 тысяч случаев COVID-19, скончались более 20 тысяч человек.

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