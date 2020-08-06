На востоке Китая 7 человек скончались от вируса, который передаётся через клещей

На востоке Китая семь человек скончались от вируса, который передаётся через клещей. Он называется SFTS (severe fever with thrombocytopenia syndrome) и вызывает сильную лихорадку, снижение количества тромбоцитов в крови, а также рвоту, диарею и отказ внутренних органов.

Как сообщается, с начала года вирусом заразилось, по меньшей мере, 62 человека, включая 37 в провинции Цзянсу и 23 в соседней Аньхой, пятеро из которых умерли. Ещё двое скончались в центральной провинции Чжэцзян, которая граничит с Цзянсу.

Последней госпитализированной пациенткой была 65-летняя производительница чая по фамилии Ван из города Нанкин провинции Цзянсу. По данным местных СМИ, она почувствовала недомогание около двух месяцев назад после сбора чайных листьев на своей плантации.

Через несколько дней у неё поднялась температура и начался кашель. К тому времени, когда её перевели в инфекционное отделение центральной больницы провинции, у неё начали отказывать внутренние органы. Она выздоровела примерно через месяц после госпитализации.

В настоящее время вакцины от этого заболевания нет. Людям советуют использовать репелленты от насекомых, надевать длинные брюки с резинкой на щиколотке, а также не лежать на траве.

Хотя укусы клещей остаются основным путем передачи болезни, эксперты говорят, что вирус также может передаваться от человека к человеку. Уже зарегистрированы случаи заражения через контакт со слизью или кровью заболевшего.

Впервые вирус обнаружили в китайской провинции Хэнань в 2009 году. С тех пор случаи заражения регистрировали также в Южной Корее, Японии и Вьетнаме. Тайвань выявил свой первый случай SFTS в ноябре 2019 года.

Вокруг укусов клещей часто образуются отеки, волдыри, сыпь и синяки. По данным Тайваньского центра по контролю и профилактике заболеваний, инкубационный период вируса составляет от семи до 14 дней.