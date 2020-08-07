Как девочка-подкидыш стала известной певицей

Мать бросила новорождённую дочку в картонной коробке на вокзале в китайской провинции Хунань. Мужчина случайно обнаружил младенца и отнёс в приют.

Через год ребёнка удочерила американская семейная пара Ким и Чак Уокер. Девочку назвали Маккензи Грейс. Приёмные родители заметили, что малышка может точно воспроизводить звуки. Ким вспоминает: «Это случилось, когда мы только приехали из Китая. Зазвенел будильник с сигналом крика петуха. Дочка очень нас удивила, когда точь-в- точь повторила звучание сигнала». Маленькая Грейс всегда любила петь и выступать перед членами семьи.

Родители, увидев способности девочки к пению, решили, что ей необходимо обучаться вокалу. Постепенно раскрылся певческий талант Грейс, и она начала музыкальную курьеру.



В настоящее время Грейс Уокер сотрудничает с международной организацией, которая помогает детям без родителей. С помощью песен Грейс несёт информацию о важности того, чтобы дети жили в семье.