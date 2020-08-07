Цветной хлопок: учёные вживили в растение особый ген Австралийские учёные объявили о новом открытии, которое может полностью изменить мировую текстильную промышленность. Они придумали, как.. Дата загрузки: 2020-08-07

Австралийские учёные объявили о новом открытии, которое может полностью изменить мировую текстильную промышленность. Они придумали, как выращивать цветной хлопок, который уже не нужно окрашивать химическими красителями. Они также хотят сделать его прочнее и эластичнее обычного.

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