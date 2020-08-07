Телеканал NTD

Цветной хлопок: учёные вживили в растение особый ген

Цветной хлопок: учёные вживили в растение особый ген

Австралийские учёные объявили о новом открытии, которое может полностью изменить мировую текстильную промышленность. Они придумали, как..

Дата загрузки: 2020-08-07

Австралийские учёные объявили о новом открытии, которое может полностью изменить мировую текстильную промышленность. Они придумали, как выращивать цветной хлопок, который уже не нужно окрашивать химическими красителями. Они также хотят сделать его прочнее и эластичнее обычного.
Короткая ссылка на эту страницу:
Читать...
© 2002-2020 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне