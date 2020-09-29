Певец посвятил песню своим детям, и видеоклип стал вирусным

Лирическая песня канадского певца Майкла Бубле Forever Now посвящена его трём детям. Музыкальный видеоклип – это анимация детской комнаты, которая меняется по мере взросления ребёнка. В конце концов, он покидает родительский дом.

Несколько лет назад Ною, старшему сыну Майкла, поставили диагноз рак. Родители отменили концерты и больше времени проводили с ребёнком, чтобы поддержать его. После лечения недуг удалось победить. В тексте песни есть такие слова: «И я всегда буду поддерживать тебя и никогда не подведу». Смотрите видеоклип, который набрал более 10 млн просмотров.

