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Певец посвятил песню своим детям, и видеоклип стал вирусным

Певец посвятил песню своим детям, и видеоклип стал вирусным
Отец с сыном
Певец посвятил песню своим детям, и видеоклип стал вирусным

Лирическая песня канадского певца Майкла Бубле Forever Now посвящена его трём детям. Музыкальный видеоклип – это анимация детской комнаты, которая меняется по мере взросления ребёнка. В конце концов, он покидает родительский дом.

Несколько лет назад Ною, старшему сыну Майкла, поставили диагноз рак. Родители отменили концерты и больше времени проводили с ребёнком, чтобы поддержать его. После лечения недуг удалось победить. В тексте песни есть такие слова: «И я всегда буду поддерживать тебя и никогда не подведу». Смотрите видеоклип, который набрал более 10 млн просмотров.

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