Чудесное спасение в Турции: 4-летняя девочка провела под завалами 91 час и выжила

В турецком городе Измир спасли из-под обломков здания четырёхлетнюю девочку. Айда Гезгин провела под завалами 91..

В турецком городе Измир спасли из-под обломков здания четырёхлетнюю девочку. Айда Гезгин провела под завалами 91 час – почти четверо суток. Спасатели услышали её голос. Она выжила благодаря тому, что укрылась между стиральной и посудомоечной машинами.

Спасательная операция длилась несколько часов. С девочкой постоянно разговаривали, чтобы она не уснула.

[спасатель]:

«У тебя красивые руки. Ты можешь пошевелить другой рукой?» [Айда Гезгин, выжившая девочка]:

«Могу». [спасатель]:

«Можешь пошевелить ею». [Айда Гезгин, выжившая девочка]:

«Могу пошевелить». [спасатель]:

«Можешь приподнять её?» [Айда Гезгин, выжившая девочка]:

«Да».

Спасённую доставили в больницу. Её организм сильно обезвожен, но состояние стабильное. Мама девочки погибла. Её тело нашли через несколько минут. Отец ребёнка выжил.

Землетрясение на западе Турции произошло 30 октября. Его сила достигала 6,6 балла. Эпицентр находился в Эгейском море. Подземные толчки ощутили и на греческих островах. Там погибли двое подростков.

В турецкой провинции Измир число жертв землетрясения возросло до 111. Пострадали 1035 человек, из них более 130 находятся в больницах.

Поисково-спасательные операции продолжаются. В них участвуют 8000 специалистов и 25 служебных собак. Для тех, кто остался без крова, в качестве временного убежища установили 4600 палаток.

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