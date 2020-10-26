Женщина пришла удалять камни в почках, а родила тройню

Даннетт Гилтц из города Стерджис, штат Южная Дакота, родила тройню 10 августа 2019 года. Женщина утверждает, что не знала о 34-недельной беременности. Когда у неё начались боли, она подумала, что это из-за камней в почках. Она обратилась в больницу, потому что раньше у неё были почечные колики.

Женщине сделали анализы, и вскоре начались роды. Сначала врачи думали, что будет двойня, но на свет появились два мальчика и девочка. Каждый новорождённый весили около 1, 8 килограмма. Их назвали Блейз, Гипси и Никки.