Фермер спас котёнка, а он оказался пумой
Ну чем не маленький милый котёнок? Именно так и подумал про эту малышку колумбийский фермер, увидев..
Дата загрузки: 2020-08-07
[Элбер Гусман, фермер]:
«Я ехал на мотоцикле и вдруг заметил её на обочине дороги. Я подумал, что это котёнок, и взял с собой. Думал, что его кто-то выбросил».
Котёнок поселился у мужчины дома. Но постепенно фермер начал замечать у него необычное поведение. Потом решил проверить в Интернете. Малыш оказался детёнышем пумы. Пришлось вызывать природоохранную организацию.
[Ольга Лучиа Альфонсо, глава природоохранной организации]:
«Пумёнка спасли в городе Кумина. Фермер думал, что это котёнок, и забрал его домой. Потом сообщил нам, и мы быстро приехали».
[Диего Кастро, ветеринар]:
«Это самка, ей примерно два месяца. Теперь о ней позаботятся в ветеринарном центре».
В специальном центре Пума будет расти под присмотром специалистов, после чего её планируют выпустить обратно в дикую природу.
Пум также называют кугуарами или горными львами. Это четвёртый по величине представитель семейства кошачьих в мире – после тигра, льва и ягуара. Южноамериканские пумы водятся в Колумбии, Венесуэле, Перу, Бразилии, Аргентине и Чили.
Короткая ссылка на эту страницу: