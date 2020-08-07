Фермер спас котёнка, а он оказался пумой

Ну чем не маленький милый котёнок? Именно так и подумал про эту малышку колумбийский фермер, увидев..

[Элбер Гусман, фермер]:

«Я ехал на мотоцикле и вдруг заметил её на обочине дороги. Я подумал, что это котёнок, и взял с собой. Думал, что его кто-то выбросил».

Ну чем не маленький милый котёнок? Именно так и подумал про эту малышку колумбийский фермер, увидев её на обочине автотрассы.

Котёнок поселился у мужчины дома. Но постепенно фермер начал замечать у него необычное поведение. Потом решил проверить в Интернете. Малыш оказался детёнышем пумы. Пришлось вызывать природоохранную организацию.

[Ольга Лучиа Альфонсо, глава природоохранной организации]:

«Пумёнка спасли в городе Кумина. Фермер думал, что это котёнок, и забрал его домой. Потом сообщил нам, и мы быстро приехали». [Диего Кастро, ветеринар]:

«Это самка, ей примерно два месяца. Теперь о ней позаботятся в ветеринарном центре».

В специальном центре Пума будет расти под присмотром специалистов, после чего её планируют выпустить обратно в дикую природу.

Пум также называют кугуарами или горными львами. Это четвёртый по величине представитель семейства кошачьих в мире – после тигра, льва и ягуара. Южноамериканские пумы водятся в Колумбии, Венесуэле, Перу, Бразилии, Аргентине и Чили.

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