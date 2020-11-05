Девушка с синдромом Дауна стала лицом косметической фирмы

Американский косметический бренд Benefit Cosmetics выбрал 20-летнюю Кейт Грант с синдромом Дауна для рекламы подводки для глаз.
Ранее девушка уже побеждала в международном конкурсе красоты Ultimate Beauty Of The World в номинации «Подросток». А в Белфасте на Неделе моды Кейт рекламировала одежду.
Дейдра Грант, мама Кейт, рассказала, что гордится достижениями дочери. «Кейт прокладывает путь для людей со всеми видами инвалидности. Она хочет показать, что люди с ограниченными возможностями могут достичь своих целей и интегрироваться в обществе», – сказала она.