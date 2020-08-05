Бывший король Испании уехал из страны на фоне обвинений в коррупции

Бывший король Испании 82-летний Хуан Карлос I покинул страну на фоне обвинений во взяточничестве и коррупции. В течение четырёх десятков лет своего правления он пользовался популярностью и уважением. Казалось, что в учебники истории он попадёт за свою роль в переходе страны от диктатуры к демократии после смерти Франко в 75 году.

Однако череда скандалов подпортила его репутацию и навредила имиджу всего королевского двора.

В 2012 году в прессу просочились подробности дорогостоящего путешествия монарха в Ботсвану для охоты на слонов. Тогда общественность возмутило то, что он на фоне финансового кризиса, урезания расходов и безработицы позволил себе такое роскошное развлечение.

В 2014 началось расследование в отношении дочери короля и её мужа. Их обвинили в налоговых махинациях. Позже инфанту Испании оправдали, а её супруга приговорили к тюремному сроку.

В том же году король, пытаясь спасти лицо монархии, отрёкся от престола в пользу своего сына принца Филиппа. А в прошлом году уже экс-король прекратил общественную деятельность после операции на сердце.

Впрочем, от внимания прессы он ушёл ненадолго. В июне швейцарские и испанские прокуроры начали расследование контракта на строительство скоростной железной дороги в Саудовской Аравии. Тендер выиграла группа испанских компаний в 2011 году.

Объём сделки составил 6,7 миллиарда евро. При этом испанские СМИ пишут, что Хуан Карлос I предположительно получил 100 миллионов долларов от саудовского короля, а также переводил миллионы своей бывшей подруге.

Весной этого года король Филипп VI отказался от наследства отца и лишил его денежного пособия.

[Антонио Лопес, историк]:

«Учитывая то, что может сделать глава государства как посредник, думаю, реакция Филиппа достойная. История похожа на морские волны. Они приходят и уходят, а подводные течения могут возникнуть где угодно. Мы можем превратиться в третью Республику, то есть вообще перестанем быть королевством».

В настоящее время Хуан Карлос находится под следствием. Его представители сказали, что он, несмотря на отъезд, будет сотрудничать с прокуратурой.

Куда уехал экс-король, официально не сообщается. По данным испанских СМИ, он находится в Доминиканской Республике. При этом есть предположения, что это не конечная его остановка, и что он, скорее всего, переберётся в Новую Зеландию.

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