Нью-Йорк пострадал от шторма «Исайяс»

В США жертвами тропического шторма «Исайяс» стали не менее шести человек. Стихия обрушилась дождями и торнадо..

В США жертвами тропического шторма «Исайяс» стали не менее шести человек. Стихия обрушилась дождями и торнадо на восточное побережье страны.

«Исайяс» ударил по Северной Каролине в статусе урагана первой категории. Потом, по мере продвижения вглубь суши, ослаб до тропического шторма. Он прошёл через Нью-Йорк в сторону Канады. Почти сутки скорость ветра превышала 100 километров в час.

В Нью-Йорке сильно пострадал район Куинс.

[Майк, житель Нью-Йорка]:

«Я отдыхал в своей комнате с кондиционером и вдруг услышал грохот. Я не понял, что это было. Будто произошло что-то снаружи. Я решил выглянуть. И увидел это дерево. Оно перегородило улицу».

А на дом этого мужчины упало дерево из соседнего двора. Ему повезло – жилище почти не пострадало.

[Том Кугемитрос, житель Нью-Йорка]:

«Я беспокоился о задней части дома, потому что там сильно качало деревья, но не ожидал, что упадёт это дерево спереди. Я был в доме и услышал грохот, было похоже на бомбу. Потом я выбежал и увидел, что оно задело мой дом».

А здесь произошла трагедия – мужчину убило упавшим деревом, когда он находился в машине.

[Нино Ронеро, житель Нью-Йорка]:

«Я был дома и смотрел в окно. Вдруг увидел, что люди пытаются добраться до машины, срезая ветки».

Погибшие также есть в штатах Северная Каролина, Мэриленд, Пенсильвания и Делавэр. В Северной Каролине жертвами стихии стали два человека, ещё 20 пострадали. Там торнадо обрушился на стоянку мобильных домов.

Кроме того, более трёх миллионов человек в 12 штатах остались без электроэнергии.

Для США это уже девятый сильный шторм в этом году. Ранее «Исайяс» ударил по Карибским островам. Погибшие и пропавшие без вести есть в Доминиканской Республике и Пуэрто-Рико.

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